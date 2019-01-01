مرتضى منصور يرغب في ضم لاعب النجم الساحلي

الزمالك حقق فوزًا هامًا على النجم الساحلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن رغبته في ضم إيهاب المساكني لاعب النجم الساحلي التونسي خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب "برج العرب".

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، إنه معجب بأداء إيهاب المساكني لاعب وسط النجم الساحلي، ويرغب في ضمه للزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك أن إيهاب المساكني من اللاعبين الذين رغبت في ضمهم الموسم الماضي ولكن لم يتم فتح مفاوضات معه.

وكان المساكني قد قدم مستوى طيب مع النجم الساحلي في لقاء الذهاب أمام الزمالك، ولكن لم يستطيع أن يعادل الكفة لصالح فريقه.

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ويحل الزمالك ضيفًا قويًا على النجم الساحلي، الأحد المقبل، في ملعب "سوسة"، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي.