"تضارب مصالح".. مراقبة حكام مواجهة برشلونة وخيتافي زوجة مسؤول في ريال مدريد!

"حكم سابق ينشر الوثيقة"

تتواصل تداعيات تعادل برشلونة أمام خيتافي (1-1) مساء أمس السبت، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وذكر الحكم الإسباني السابق إسترادا فرنانديز، أن "مراقبة التحكيم في المباراة يولاندا بارجا هي زوجة مندوب ريال مدريد الميداني الحالي ميخيا دافيلا".

وأرفق إسترادا فرنانديز الوثيقة التي يظهر فيها اسم مراقبة المباراة "يولاندا بارجا رودريجيز"، مشددًا على أنه "في أي منظمة تهتم بالدقة والشفافية سيُعتبر هذا تضاربًا صارخًا في المصالح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وختم: "خلال مسيرتي كحكم محترف كتالوني، كان ممنوعًا عليّ إدارة مباريات فرق كتالونية، مثل برشلونة وجيرونا وإسبانيول. ومع ذلك يبدو الآن أن هذه القيود غير موجودة بالنسبة لمناصب مُعيّنة، مثل المسؤول الحالي عن التحكيم النسائي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإسباني".

يشار إلى أن كارلوس ميخيا دافيلا عمل حكمًا في الدرجة الأولى خلال الفترة بين 1995 و2009، وبعد اعتزاله تعاقد مع ريال مدريد (كمندوب ميداني).

وتعمل يولاندا بارجا رودريجيز كواحدة من 51 مراقبًا تحكيميًا في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى كونها مسؤولة عن التحكيم النسائي منذ يناير 2024.