مراسل تليفزيوني فوجئ بكلماته! .. جاسم يعقوب يقدم شهادة للتاريخ: ماجد عبد الله هو أسطورة آسيا

ماذا قال أسطورة الكويت حول ماجد عبد الله؟

قدم أسطورة الكرة الكويتية، جاسم يعقوب، شهادة للتاريخ، عكس خلالها عن إيثاره، بمنح لقب أسطورة الكرة الآسيوية، إلى ماجد عبد الله، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق.

وفوجئ مراسل قنوات أبوظبي الرياضية، برد جاسم يعقوب، الذي أصرّ على وصف ماجد عبد الله بأنه أسطورة آسيا؛ مضيفًا أنه يستحق اللقب لإنجازاته في كأس آسيا، وتقديمه مستويات رائعة.

وحول التنافس بين يعقوب وعبد الله، في السابق، قال أسطورة الكويت "كل واحد يحاول أن يصل بفريقه، حتى يذكره التاريخ، والحمد لله، التاريخ سطر النجوم".

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ويعد جاسم يعقوب أبرز أساطير الكرة الكويتية، حيث قاد الأزرق للتتويج بلقب كأس الخليج العربي ثلاث مرات، كما لا يزال محتفظًا بلقب الهداف التاريخي للبطولة بـ18 هدفًا، كما توج بكأس آسيا 1980، وشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 1982، كأول منتخب عربي آسيوي يسجل حضوره في المونديال.

أما عن ماجد عبد الله، فإنه قاد النصر والمنتخب السعودي للتتويج بالعديد من الألقاب، بين الدوري السعودي وكأس الملك، وكأس آسيا لأبطال الكؤوس، فضلًا عن قيادة الأخضر للتتويج بكأس آسيا 1984 و1988، كما سجل 17 هدفًا في بطولة كأس الخليج، إلا أنه لم يحقق اللقب الخليجي.