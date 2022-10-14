مدير فرانس فوتبول : حملات بيريز "الذكية" تجلب الكرة الذهبية لنجوم ريال مدريد

رفض الإعلان عن اسم الفائز الجديد

يؤمن باسكال فيريه مدير صحيفة "فرانس فوتبول" المنظمة للكرة الذهبية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يجيد الترويج لنجوم الفريق من أجل الفوز بالجائزة.

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الفائز الجديد بنسخة الكرة الذهبية لعام 2022، وسط ترشيحات قوية بحصول كريم بنزيما عليها بعد موسمه المبهر بقميص ريال وتحقيقه للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتحدث فيريه في مقابلة مع وكالة "EFE" ليؤكد أن بيريز ينظم حملات مكثفة لمساعدة اللاعبين بريال مدريد للتتويج بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.

ماذا قال فيريه عن حملات بيريز؟

مدير فرانس فوتبول قال:"فلورنتينو بيريز ينظم هذه الحملات بشكل جيد ويفعل كل ما هو مُصرح به لمساعدة اللاعبين بفريقه".

وأضاف:"هذه الحملات لا تجعلك تربح الجائزة لكنها قد تجعلت تخسرها لو كانت هناك رسالة سيئة، ريال مدريد يتمتع بدرجة عالية من الذكاء وذلك عن طريق دعم لاعب واحد فقط".

وتابع:"على مدار السنوات الماضية قاموا بدعم كريستيانو رونالدو والآن كريم بنزيما، وهذا يمنع الأصوات من التشتت لأكثر من لاعب بالفريق".

العديد من التساؤلات أثيرت في الفترة الأخيرة، بسبب احتكام لجنة الكرة الذهبية لسمعة اللاعب خارج الملعب، وإمكانية حرمان ذلك بنزيما من الفوز بها بسبب تورطه في قضية ابتزاز منذ سنوات.

ورد فيريه على هذه التكهنات:"أعتقد أن اللجنة أخذت هذا الأمر في الاعتبار ولكني لا أعتقد أنه عنصر أساسي لأن الكرة الذهبية ليست جائزة نوبل للسلام".

متعة ميسي

مدير الصحيفة الشهيرة وصف غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحاصل على الكرة الذهبية 7 مرات عن النسخة الحالية من الجائزة بالحدث الضخم.

وقال في تصريحاته:"الكرة الذهبية هي ميسي وميسي هو الكرة الذهبية، من الصعب للغاية مطابقة رقمه القياسي فهو شخص يجسد الجائزة لأنه يجمع بين الأداء الفردي والجماعي".

وأضاف:"اتصلت به في آخر مرتين لإخباره بأنه الفائز وكان في قمة الحماس عندما علم بالأمر".

وأوضح:"في عام 2019 أخبرني أنه نسى الشعور بالسعادة بعدما خسرها في آخر ثلاث سنوات، وفي 2021 كان لدي انطباع بأنني أتحدث إلى طفل في قمة السعادة".

ماذا عن رونالدو؟

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فيريه قال عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:"كان يجد صعوبة هائلة في تقبل إمكانية البقاء خلف منافسه اللدود وهو ميسي".

واستكمل:"إنها جائزة مهمة جدًا لكل منهما، الكرة الذهبية هي واحدة من الأشياء التي لا يمكنك أن تشتريها، وهذه الحقيقة تجعل الجميع يتعامل معها بدرجة عالية من التواضع".

وعن إرلينج هالاند وكيليان مبابي:"الجميع يتحدث عنهما بشكل مستمر، لكن لم يفز أي منهما حتى الآن بدوري أبطال أوروبا، ميسي حصل على الكرة الذهبية مرتين في سن مبابي، لذلك عليه البدء في الفوز بأهم الألقاب للحاق به وبمنافسه رونالدو".

أهم النجوم الذين استحقوا الفوز بها:"من الواضح وجود بعض الأسماء المفقودة التي استحقتها مثل روبرت ليفاندوفسكي والثنائي الإسباني تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا".

وواصل حديثه:"أضع تشافي وإنييستا في مرتبة عالية جدًا وتصورت فوزهما بالكرة الذهبية، لكن في عام 2010 كان أمامهما ميسي، وأعتقد أنهما دفعا ثمن توزيع الأصوات بين 3 لاعبين في برشلونة".

وعن راؤول جونزاليس:"كان على بعد خطوة واحدة فقط من الفوز بها".

إلغاء جائزة 2020 وعدم تتويج روبرت ليفاندوفسكي بها:"قمنا بإلغاء الجائزة بدافع الإنصاف لأن البطولات توقفت وأعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح".

وفي نهاية حديثه قال مدير فرانس فوتبول إن اللجنة تخبر اللاعب الفائز بالجائزة بعدم إخبار أي شخص حتى زوجته وأطفاله بالأمر للحفاظ على السرية التامة قبل الإعلان الرسمي.