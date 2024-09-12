مدير باريس يرفض الانقلاب على مبابي .. ويكشف حقيقة السعي وراء لامين يامال!

"سنحاول مجددًا مع إنريكي للفوز بدوري الأبطال"

شدد لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، على تمسك النادي بالعمل مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، مؤكدًا أن هدفه هو المحاولة مجددًا للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال كامبوس في تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو": "أتذكر أنني تلقيت دعوة للعمل في باريس سان جيرمان. وكان من دواعي سروري مقابلة كيليان هناك للمرة الثانية لأنني عملت معه بالفعل عندما كان صغيرًا جدًا في موناكو، لقد كان من دواعي سروري وأتمنى له حظًا سعيدًا الآن".

ورفض كامبوس، الحديث عن النزاع القانوني القائم بين مبابي وسان جيرمان، فيما يتعلق بدفع مكافأة الولاء التي لا تزال معلقة بين الاثنين، قائلًا "إنها منطقة لا أسيطر عليها وليس علي أن أتحدث فيها".

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وجدد كامبوس الإشادة بالمدرب لويس إنريكي، قائلًا: "من دواعي سروري العمل مع لويس إنريكي كل يوم. إنه شخص رائع بسبب مشاركته وطاقته، نحن جميعًا نبحث عن الكهرباء للسيارات، لأننا لدينا مدرب قوي وحديث، يجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا كل يوم ويجعل الفريق يعمل".

وواصل: "أجرينا تغييرات أقل مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، اللاعبون يعرفون بعضهم البعض بشكل أفضل، وهم يعرفون المدرب منذ عام الآن ونعتقد أننا سنكون أقوى في جميع المسابقات".

وتحدث كامبوس عن سوق الانتقالات، وتحديدًا الفتى الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة والذي ارتبط اسمه بالنادي الباريسي، قائلًا: "لو كان جميع اللاعبين الذين ارتبطوا بباريس سان جيرمان في الصحافة موجودين هنا، لكان لدينا 5 نجوم لكل مركز ونحن نحتاج اثنين فقط".

وختم: "بالطبع أنا أحب لامين يامال، لكني أيضًا أحب ديمبيلي وكانج لي وأسينسيو.. القول بأن يامال ليس لاعبًا رائعًا سيكون خطأً فادحًا من جهتي، أنا سعيد جدًا بالمستوى الذي يقدمه، لكن باريس سعيد جدًا بلاعبيه".