مدير إنتر ميامي: لهذا يتسابق مشاهير العالم لرؤية ليونيل ميسي!

الأرجنتيني حديث الولايات المتحدة

يرى المدير العام لإنتر ميامي تشافيير أسينسي أن طلبات المشاهير لشراء تذاكر مشاهدة ليونيل ميسي أصبحت "جنونية"، حيث يتدفق نجوم الطراز الأول على مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم والنادي الأبرز الآن هو إنتر ميامي لوجود ميسي بكل تأكيد.

كان نجوم أمثال كيم كارداشيان، وليبرون جيمس، وويل سميث، وسيرينا ويليامز من بين أولئك الذين شاهدوا مباريات لميسي من الملعب في فلوريدا وجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ميسي هو أهم دعاية تسويقية للدوري الأمريكي بلا شك، ويعترف تشافيير أسينسي أن المشاهير يتسابقون على مشاهدة "الأعظم" بالنسبة لكثيرين في عالم كرة القدم.

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وقال: "مستوى الطلبات الواردة جنوني حقًا. لقد حضر يوسين بولت أكثر من مرة، وكان الأمر مثيرًا للإعجاب. ليبرون جيمس أيضًا".

وأضاف عن سبب جاذبية ميسي: “نحن نتحدث عن أفضل لاعب على الإطلاق. يبدو الأمر كما لو كنت قادرًا على القول إنك شاهدت تايجر وودز وهو يلعب، أو مايكل فيلبس يسبح، أو يوسين بولت وهو يركض، أو تشاهد مايكل جوردان أو توم برادي. نحن معاصرون لشيء يحدث هنا".

وختم: "في نهاية كل أسبوع، الكل يشاهد دوري المحترفين في الولايات المتحدة، نحن نتحدث عن الأعظم على الإطلاق وهو يلعب بنشاط!".