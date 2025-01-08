تقدمت بشكوى..

يتواصل الجدل بشأن أحداث مواجهة فالنسيا وريال مدريد التي احتضنها ملعب ميستايا يوم الجمعة الماضي، وطُرد خلالها فينيسيوس جونيور نجم الميرنجي.

ورصدت وسائل الإعلام إهانات عنصرية من جماهير فالنسيا لفينيسيوس، قبل أن يدخل في اشتباك مع حارس مرمى الخصم، ويتلقى بطاقة حمراء.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رابطة الليجا "لم تجد دليلًا قاطعًا على وجود إهانات عنصرية موجهة تحديدًا ضد فينيسيوس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "مع ذلك، رفعت الرابطة شكوى رسمية بسبب الهتافات المسيئة أو العدائية التي استهدفت نادي ريال مدريد بشكل عام، إلى كل من لجنة المنافسة التابعة للاتحاد الإسباني ولجنة مكافحة العنف".

وكان ريال مدريد قد أشار في طعنه ضد الطرد الذي تعرض له فينيسيوس، إلى أن "لاعبه تلقى إهانات عنصرية خطيرة في اللحظة التي سبقت الطرد مباشرة، والتي لم يتم تسجيلها في محضر المباراة".

وقدمت الرابطة أدلة لوجود 10 لحظات تشهد هتافات تحرض على العنف أو تحمل محتوى مسيئًا أو متعصبًا، من خلال منصة LALIGAVS، التي تجمع التقارير أو الاقتراحات أو الطلبات من المشجعين الذين يحضرون المباريات، بهدف المساهمة في مكافحة عنف الملاعب.

وجاء من ضمن الأدلة ترديد هتافات "مدريديستا، ابن عا***، أمه العا*** تستمتع به في مؤخرته"، و"أحمق، أحمق (لفينيسيوس)"، و"اقفز، اقفز أيها الكنغر الصغير، فليمارسوا الجنس مع المدريديستا في مؤخرتهم"، و"قل لهم أن يرحلوا إلى الجحيم"، و"نعم، ريال مدريد عا***"، و"مدريديستا، أبناء عا****"، و"وداعًا يا ابن العا***، وداعًا".