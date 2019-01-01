مدرب نهضة بركان: كنت متخوفًا من مواجهة الصفاقسي

نهضة بركان سيواجه الزمالك بنهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه بالتأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

نهضة بركان صعد إلى المباراة النهائية بكأس الكونفدرالية، بعد تخطي فريق الصفاقسي التونسي في نصف النهائي.

الجعواني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الفضل في إنجاز التأهل يعود إلى الجمهور البركاني، الذي حضر بكثافة".

مدرب نهضة بركان تابع: "الحسم لم يكن في تونس، بل في بركان، بعدما عملنا على تصحيح الأخطاء التي شهدتها مباراة الذهاب".

#الزمالك سيواجه فريق نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة الإفريقية.🏆



🗓️19 مايو 2019، ستكون مباراة الذهاب في المغرب.



🗓️26 مايو 2019، ستكون مباراة الإياب في القاهرة.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/NtH8c7rN6p — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

منير الجعواني أردف: "كان لدي تفاؤل وتخوف كبير، لأنني أواجه الصفاقسي التونسي، وهو الفريق الكبير".

وواصل: "عندما كنت أسير في الشارع ويطلب مني أحد التأهل، كنت أقول إن شاء الله وأنا حذر جدًا، لأن الصفاقسي كان ممكن يسجل في أي وقت ويتأهل".

نهضة بركان حقق الفوز على الصفاقسي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب، بعد الخسارة ذهاب بهدفين دون رد.