مدرب نهضة بركان: قرر إراحة 80% من اللاعبين استعدادًا للزمالك

هل يحقق نهضة بركان لقب الكونفدرالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، على أنه قرر منح 80% من عناصر فريقه راحة، قبل مباراة الزمالك.

نهضة بركان خسر أولمبيك آسفي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري المغربي لمحترفين.

الجعواني قال خلال تصريحات عبر موقع "Le360": "فضلت منح عدد كبير من اللاعبين راحة قبل لقاء الزمالك بنهائي الكونفدرالية".

مدرب نهضة بركان تابع: "لن أغامر بعناصر الفريق الأساسية، ونهائي الكونفدرالية اقترب، ولن ألعب النهائي كل يوم".

الزمالك سيحل ضيفًا على نهضة بركان يوم 19 مايو الجاري، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 من نفس الشهر.

نهضة بركان يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري المغربي، برصيد 34 نقطة.