مدرب ميلان يقترح تعديلات ثورية في كرة القدم!

ستيفانو بيولي يقترح بعض التعديلات الثورية في كرة القدم للمساعدة على جعل اللعبة هجومية بشكل أكبر.

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان على أهمية التبديلات الخمسة في كرة القدم خلال الأشهر الأخيرة التي عانى فيها النجوم من تراكم المباريات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه الهامة ضد سبيزيا.

وقال بيولي: "التبديلات الخمسة في غاية الأهمية، لقد قلت ذلك لفترة طويلة، بالأخص مع خوضنا لكل تلك المباريات".

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وأضاف: "لو لعبنا بالطريقة التي أفكر فيها، كنا سنوقف اللعب في كل مرة تخرج فيها الكرة من الملعب، وكنت سأختار وجود الوقت المستقطع".

وأردف: "لو أردتم أن تشاهدوا مباريات هجومية بشكل أكبر علينا أن نضع المزيد من القواعد الجديد التي تحث على ذلك".

وأنهى كلماته: "على سبيل المثال لنضع قاعدة عندما تنتقل بالكرة لنصف ملعب الفريق الخصم لا يمكنك العودة بها لمنتصف ملعبك من جديد".

جدير بالذكر أن ميلان يواجه سبيزيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي عصر السبت وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعد مرور خمس جولات.