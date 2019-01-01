مدرب مهند علي: لديه عرض طويل الأمد من مانشستر سيتي

نجم العراق تنهال عليه العروض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يزال الصراع دائرًا بين الأندية الأوروبية للظفر بخدمات مهند علي "ميمي"؛ نجم الشرطة والمنتخب العراقي، بعد تألقه في كأس آسيا الإمارات 2019.

في يناير الماضي، أعلن الشرطة رفضه رسميًا عرضًا من يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي، لعدم ارتقائهم لطموحات النادي من الناحية المادية.

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وأكد نيبوشا يوفوفيتش؛ المدير الفني للفريق العراقي، في تصريحاته لبوابة "العين الرياضية"، وصول عرض جديد لميمي، لكن هذه المرة من الدوري الإنجليزي.

نيبوشا قال، خلال تصريحاته للبوابة: "نعم مهند لديه عرض حقيقي وطويل الأمد من مانشستر سيتي، وهو قادر على النجاح والتأقلم".

وأضاف: "ميمي مهاجم فذلك أطلقت عليه باتيستوتا الكرة الآسيوية، وأتمنى له النجاح فيما هو قادم".

صاحب الـ19 عامًا تألق بشكل لافت للنظر في كأس آسيا 2019، وقاد أسود الرافدين للوصول إلى دور الـ16، مسجلًا هدفين.