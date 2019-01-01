مدرب ليون يكشف لماذا فشلت خططه أمام برشلونة

التعادل السلبي فرض نفسه في الأراضي الفرنسية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الفرنسي، برونو جينيسو، عن التعادل السلبي لفريق أولمبيك ليون أمام برشلونة في إطار مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال الفرنسي عن أسباب التعادل: "لقد افتقدنا الدقة خاصة في الشوط الثاني، حيث دافعنا فقط، وكان لدينا دعم مشجع لنا، جعلنا ننافس حتى الدقيقة الأخيرة".

وأردف: "بين الشوطين أردنا أن نضغط بشكل عالي، لكن للأسف الخصم لم يسمح لنا القيام بهذا، لقد صنعنا فرصتين في الشوط الأول للتسجيل، ثم تراجعنا وبدأنا نفقد الكرات سريعًا".

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وأتم:"الفكرة أننا أردنا وضع كثافة في متوسط الميدان، لكننا افتقدنا القوة، ثم استغل ميسي ما بين الخطوط، وشكّل الصعوبات".

وسيستعد ليون من أجل خوض لقاء الإياب بعد 3 أسابيع في ملعب كامب نو، معقل برشلونة.