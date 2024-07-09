مدرب كندا: من دواعي الشرف اللعب أمام ميسي.. ولن أكلف أحدًا بمراقبته!

الأسطورة الأرجنتيني على أعتاب لقب جديد..

اعترف جيسي مارش مدرب منتخب كندا بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتمكن فريقه من إيقافه في المباراة الأولى بين الفريقين في دور المجموعات من كوبا أمريكا 2024.

وأكد مارش أن لديه إستراتيجية مختلفة للتعامل مع ميسي في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 التي تجمع بين الأرجنتين وكندا، مشيرًا إلى أن "لن يكلف أحدًا بمراقبة ميسي رجلًا لرجل".

وقال مارش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة: "لم نقم بعمل جيد بما فيه الكفاية مع ميسي في المباراة الأخيرة، لقد كان قادرًا على الركض بحرية أمام منطقة حارس مرمانا".

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وأضاف: "لن نقوم بمراقبة رجل لرجل معه، لكننا بالتأكيد سنركز على كيفية الدفاع أمامه، ستكون كيفية تتبعه أمرًا مهمًا حقًا، والأشياء التي تجعل الأمر صعبًا عليه مثل الحد من مساحته هي الأولوية الأهم بالنسبة لنا".

وأردف: "لا نريده أن يركض بحرية في الخط الخلفي مثل المباراة الماضية لأننا نعلم جميعًا أنه أعظم لاعب لعب هذه اللعبة على الإطلاق، والاحترام الذي نكنه له سينعكس في الملعب بالتأكيد، من دواعي الشرف دائمًا اللعب ضد لاعب مثله".