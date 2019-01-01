مدرب قطر يوجه رسالة لتشافي بعد التتويج بكأس آسيا

قطر يتوج بكأس آسيا بعد أداء مميز في المنافسات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث فيلكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر عن توقعات الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب وسط برشلونة السابق والسد القطري الحالي.

وكان تشافي قد توقع تتويج قطر بكأس الأمم الآسيوية قبل بداية المنافسات، على حساب اليابان، وهذا ما تحقق بالفعل أمس الجمعة بتتويج العنابي باللقب.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية: "سأتواصل مع تشافي وأطلب منه التنبؤ بجميع مباريات قطر القادمة، للتأكد أننا نعرف ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "تشافي شخص رائع، ويقدم لنا الدعم كثيرًا في الفترة الأخيرة وأنا سعيد جدًا أيضًا بالنسبة له".

وقدم المنتخب القطري مستوى مميز في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت في الإمارات وتوج عن جدارة باللقب لأول مرة في تاريخه.

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ويشارك المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا 2019، في الصيف الحالي، في البرازيل حيث سيتواجد في المجموعة بجانب كلًا من باراجواي وكولومبيا والأرجنتين.