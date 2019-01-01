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ملحق 2/1

مدرب قطر: درسنا معيذر بشكل جيد وجاهزون لإيقاف خط هجومه

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قطر يستعد لمواجهة معيذر في المباراة الفاصلة من أجل البقاء بدوري نجوم قطر الموسم القادم
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد سيرجيو باتيستا، المدير الفني لنادي قطر أنه قام بدراسة فريق معيذر بشكل جيد، وذلك قبل المباراة الفاصلة التي تجمع الفريقين.

ومن المنتظر أن يلعب الفريقان مباراة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيشارك في دوري نجوم قطر الموسم القادم، يوم الأربعاء القادم على استاد عبد الله بن خليفة.

وقال سيرجيو باتيستا، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لم يكن لدينا وقت كبير للتجهيز لهذه المباراة المهمة، وهناك أشياء لابد من العمل عليها، خاصة الجانبين البدني والفني، نحن نعتبر هذه المباراة بمثابة نهائي، يجب أن نركز فيه من أجل الفوز".

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وأضاف: "سنواجه فريقاً قوياً، واللاعبين جاهزون للمواجهة وفي قمة التركيز، الجميع يعلم أن هذه المباراة مصيرية، نحن نتحدث مع اللاعبين عن أهمية المباراة، ونقوم بتحفيزهم من أجل خوضها بكل قوة باعتبارها مباراة تحدد مصير الفريق".

وتابع: "أرى معيذر منافس قوي، ويمتلك لاعبين جيدين في الدفاع وكذلك في الهجوم، ونحن عملنا بصورة جيدة من أجل التعامل معهم".

الجدير بالذكر أن قطر يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز، بينما يحتل معيذر المركز الثاني في الدرجة الأولى.

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