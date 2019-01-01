مدرب فرانكفورت: علينا ايقاف هازارد..وأتابع ساري منذ أن كان في إيمبولي

المدرب السويسري لنادي أينتراخت فرانكفورت يتحدث عن نصف نهائي اليورباليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

تحدث أدي هوتر المدير الفني لنادي أينتراخت فرانكفورت عن المباراة التي ستجمع فريقه ضد فريق تشيلسي الإنجليزي في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال هوتر في المؤتمر الصحفي عشية المباراة :"أمامنا الكثير من العمل إنها مباراة صعبة، ولكن نحضر إليها منذ مدة".

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وأضاف أيضًا: "هازارد لاعب رائع في الثنائيات، ديناميكي ولا يتوقف عن المرور من اللاعبين، قد يحتاج إلى لاعبين لإيقافه، وهو في قمة مستواه أضعه بين أفضل 3 لاعبين في العالم".

وأكمل: "ساري مدرب مميز حقًا، كنت أتابعه بتركيز منذ أن كان في إيمبولي وقبل أن يدرب نابولي، لديه إسلوب مميز وأنا أحد المحبين له ولأفكاره".

واختتم قائلًا: "تشيلسي هو فريق من دوري أبطال اوروبا بنجوم مثل هازارد وكانتي وديفيد لويز وهيجوايين وأزبلكويتنا، فهو فريق صعب جدًا، وعلينا أن نكون في قمة مستوانا لكي نستطيع ايقافهم".

يشار إلى أن تشيلسي كان قد توج بالدوري الأوروبي عام 2013.