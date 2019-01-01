مدرب شبيبة بجاية: جاهزون للمباراة الصعبة ضد وفاق سطيف

موقعة إياب نصف نهائي كأس الجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد معز بوعكاز المدير الفني لفريق شبيبة بجاية الناشط في القسم المحترف الثاني من البطولة الجزائرية أنهم جاهزون تمامًا للمبارة الصعبة ضد وفاق سطيف.

ويلتقي الفريقان في إياب نصف نهائي كأس الجزائر يوم غدٍ الخميس على ملعب الوحدة المغاربية، بعدما كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في 16 من الشهر الجاري قد انتهت بانتصار شبيبة بجاية 2-1.

وقال بوعكاز في تصريح صحفي أن لاعبوه جاهزون للمباراة التي تحتاج للكثير من التركيز والإعداد النفسي الجيد لكامل عناصر الفريق، مشددًا في نفس الوقت على صعوبة المواجهة خاصة أنها أمام فريق قوي يلعب جيدًا خارج ملعبه ويُعد من المختصين ببطولات الكأس.

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من جانبه، قال كمال بلمسعود لاعب الفريق "اللقاء صعب ومهم، لكن هذا لا يعني أننا سنقف مكتوفي الأيدي، بل سنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء، وندافع عن حظوننا بشراسة، وسنؤكد أحقيتنا بالتأهل لنهائي الكأس".

يُذكر أن شبيبة بجاية يحتل المركز الثامن في الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية، فيما يتواجد وفاق سطيف في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى.