مدرب سعودي يتبرع بكليته للاعبه السابق

للاعب يوسف الأسلمي الذي كان مدرباً له في نادي الطائي لدرجة الشباب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم مدير فني سعودي أروع موقف في ملاعب كرة القدم، بعدما قرر فهد الغربي مدرب شباب نادي جبة بحائل التبرع بكليته لأحد اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم.

وبحسب التقارير فأن المدير الفني تبرع بكليته للاعب يوسف الأسلمي الذي كان مدرباً له في نادي الطائي لدرجة الشباب .

أحداث القصة وقعت عندما وقع نادي جبة مع المدرب فهد الغربي هذا الموسم لتدريب نادي جبة لدرجة الشباب.

واراد المدير الفني ضم يوسف الأسلمي لصفوف النادي السماوي لما يمتلكه اللاعب من مهارات، حيث كان قد أشرف عليه أثناء تدريبه لنادي الطائي.

وعن الوصول للاعب، أكتشف المدير الفني أنه قد أصيب بالفشل الكلوي، ليُقرر المدرب التبرع له بكليته وينقذ حياته ضارباً اروع أمثلة التضحية والقدوة الحسنة .

🔴 تعجز الكلمات وتتوارى الحروف عن @faahaad05 👏



فهد الغربي مدرب شباب نادي جبة @clubjubbah1 في حائل يتبرع بكليته لأحد لاعبي فريقه.👏😍 pic.twitter.com/D2pRy0eqhP — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 24, 2019

يُذكر أن فهد الغربي سبق أن مثل نادي الرياض و الطائي كلاعب سابق و يعُتبر الغربي من الكفاءات المميزة و سبق أن أشرف على تدريب شباب نادي الطائي الموسم الماضي.