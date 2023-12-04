"جئت للسعودية محترمًا تقاليدكم" .. مدرب سباهان يوجه رسالة لوم إلى الاتحاد

مورايس لديه عتاب على مسؤولي الاتحاد..

وجه جوزيه مورايس؛ المدير الفني لسباهان أصفهان الإيراني، رسالة عتاب لمسؤولي نادي الاتحاد السعودي، عقب مواجهة الفريقين اليوم الإثنين.

الفريق الإيراني حل ضيفًا على العميد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في لقاء حسمه أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قال مورايس خلال تصريحاته بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "خضنا مباراة متقاربة، النتيجة عادلة لصالح الاتحاد، والأجواء والجماهير بشكل عام رائعون، أشكرهم على حسن الاستقبال والحفاوة".

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وأضاف: "لكن حتى لو تأهلنا للدور المقبل يؤسفني أننا لن نستمتع بالأجواء الجماهيرية في إيران، أنا أتيت للسعودية محترمًا ثقافة البلد وتقاليدها، وهذا هو الاختلاف بين الشعوب".

حديث مورايس بهذه الطريقة عن جماهير ناديه وغيابهم واحترام الثقافة السعودية يأتي في ظل انسحاب الاتحاد من لقاء الجولة الثانية بين الفريقين، في الثاني من أكتوبر الماضي، بداعي وجود تماثيل للعسكري قاسم سليماني وغيره من الشخصيات السياسية في مداخل ملعب نقش جهان، وعلى إثر هذه الأزمة، قرر الاتحاد الآسيوي اعتبار سباهان مهزومًا ومنح الفريق السعودي نقاط اللقاء كاملة، مع حرمان سباهان من خوض بقية مبارياته في البطولة على أرضه.

لكن في الأخير، سباهان ودع البطولة بالأساس، فقد صعد الاتحاد أول المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما حصد سباهان عشر نقاط فقط وفشل في التأهل كأفضل وصيف.