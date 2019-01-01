مدرب ساحل العاج: ليس هدفنا الفوز على المغرب فقط

الفوز على المغرب ليس الهدف الرئيسي للأفيال الإيفوارية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إبراهيم اكمارا المدير الفني لمنتخب ساحل العاج، أن هدف فريقه هو الذهاب بعيداً في كأس الأمم الأفريقية، وليس فقط الفوز على المغرب.

ويستعد المنتخب الإيفواري لمواجهة نظيره المغربي، مساء غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة الأفريقية على ملعب السلام.

وقال كمارا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراتنا مع المغرب ستكون صعبة، نريد التأهل إلى الأدوار القادمة من البطولة، ليس هدفنا هو هزيمة المغرب فقط، ثم نعود إلى بلادنا، نطمح إلى الذهاب بعيداً في البطولة".

وحول غيابات المنتخب المغربي، قال كمارا: "لا أفكر في غير فريقي، المنتخب المغربي قوي دفاعياً وهجومياً، هناك استقرار داخل المنتخب منذ سنوات وهذا يظهر في الأداء الفني".

وتطرق إلى الحديث عن مواجهة المدير الفني للمنتخب المغربي رينار قائلاً: "أنا سعيد لمواجهة رينار من جديد، هو مدرب رائع ومعتاد على البطولات الكبرى".

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وكان كمارا يشغل مهمة المدرب المساعد لرينار عندما كان الفرنسي، مدربا لساحل العاج في 2015، والتي حينها حصل الأفيال على البطولة.

ويتصدر كلاً من المغرب وساحل العاج المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل كلاً من ناميبيا وجنوب أفريقيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.