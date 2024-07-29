مدرب ريال مدريد ممنوع من السفر.. البيروقراطية تعطل فترة إعداد الملكي!

ريال مدريد يفتقد لمدربه في معسكر الولايات المتحدة الامريكية...

بدأ ريال مدريد، معسكره التحضيري للموسم الجديد، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة الامريكية، التي ستحتضن الجولة التحضيرية ومباريات الميرينجي الودية خلالها.

وسيلعب الميرينجي ثلاث مباريات ودية أثناء معسكر الولايات المتحدة، الأولى ستكون أمام ميلان، ثم كلاسيكو الكرة الإسبانية أمام برشلونة، على أن تكون ختام مباريات الجولة أمام تشيلسي يوم السادس من أغسطس.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ذا أثليتك" فإن فرانشيسكو ماوري، المدرب المساعد لريال مدريد، لم يتمكن من السفر مع بعثة الميرينجي، بسبب مشاكل في الأوراق.

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وأشار التقرير إلى أن تلك المشكلة البيروقراطية، من المتوقع ان تنتهي خلال وقت قصير، وسيسافر المدرب في أقرب وقت، وقد يلحق بمباراة الفريق الأولى أمام ميلان.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، بعد نهاية جولة الولايات المتحدة، سيلعب أمام أتالانتا الإيطالي، في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس القادم، على أن يخوض مباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم 18 من الشهر ذاته أمام ريال مايوركا.