مدرب ريال مدريد السابق: فينيسيوس السبب في "أزمات اضطهاده".. والكرة الذهبية بريئة من العنصرية!

ماذا قال لوكسمبورجو؟

يرى البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو، مدرب ريال مدريد السابق، أن سلوكيات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد غير الجيدة في الكثير من المباريات، هي السبب في "تعرضه للمضايقات".

ويستعد فينيسيوس لخوض مباراتين مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمام فنزويلا وأوروجواي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال لوكسمبورجو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن فينيسيوس يستفز (الآخرين) ويدفعهم إلى هذه المضايقات، بفعل أشياء لا يجب أن يفعلها".

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وردًا على ما تردد بأن "معايير عنصرية" وراء خسارة نجم ريال مدريد جائزة الكرة الذهبية التي حسمها الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، علق: "لا، لا علاقة للأمر بالعنصرية، يتم التعامل مع العنصرية في كرة القدم بطريقة مختلفة تمامًا".

وأضاف: "هناك مقطع فيديو حيث يعيد الخصم الكرة بأدب إلى فينيسيوس فيتركها تسقط على الأرض، فيلتقطها الخصم ويعيدها إليه، فيلقي بها مرة أخرى بعيدًا (ما فعله ما يوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي)".

وختم: "موقف آخر، يحصل فيني على ركلة حرة، فينهض للاعتداء على اللاعب (كما لو أنه لا يمكن أن يتلقى ركلة). تخيل كم من الركلات تلقاها بيليه وزيكو، إنه يغضب من الركلات كما لو كانت هناك مطاردة ضده لأنه أسود".