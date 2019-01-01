مدرب رديف ليفربول يقود الفريق في كأس الرابطة

ليفربول سيلعب بالرديف أمام أستون فيلا في كأس كاراباو

علمت مصادر موقع جول، أن نيل كريتشلي، المدير الفني لفريق ليفربول تحت 23 عاماً، سيقود الفريق أمام أستون فيلا في دور ربع النهائي لكأس كاراباو.

وسيلعب ليفربول بفريقين، في منتصف ديسمبر، إذ سيلعب دور الثمانية من كأس كاراباو يوم 18 ديسمبر بفريق الرديف، ثم في اليوم التالي سيلعب نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر بالفريق الأول.

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وسيقود الألماني يورجن كلوب، كتيبة الريدز في مونديال الأندية من يوم الأحد 15 ديسمبر وحتى نهاية الأسبوع التالي.

الفريق الأول لليفربول بأكمله سيتواجد في قطر، وسيلعب لاعبو الأكاديمية أمام أستون فيلا، خاصة أن بعض منهم شارك في النسخة الحالية من البطولة أمام أرسنال ومن قبله ميلتون كينز دونز.

فترة التوقف الشتوية الجديدة في الكرة الإنجليزية، والتي من المقرر تطبيقها في الأسبوع الأول من فبراير، أدت إلى تقلص عدد المواعيد المتاحة لتأجيل المباريات.

جدير بالذكر أن ليفربول، هدد بالانسحاب من بطولة كأس كارباو، إن لم يحل الاتحاد الإنجليزي مشكلة تضارب المواعيد بين البطولتين.