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مدرب حجازي القادم.. بيليتش يتولى تدريب وست بروميتش

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Evening Standard
الكرواتي سبق له تدريب منتخب بلاده ووست هام يونايتد..
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

.أعلن وست بروميتش ألبيون تعيين الكرواتي سلافن بيليتش مدرباً للفريق بداية من الموسم المقبل

 وسبق لبيليتش -50 عاماً- اللقاء مع مسئولي النادي قبل بضعة أيام خلال المفاوضات، واتفق الطرفان على التعاقد لمدة عامين.

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  ويأتي ذلك بعد قرار النادي بعدم التجديد للمدرب المؤقت الحالي جيمي شان، وذلك بعد فشله في بلوغ البريميرليج عبر دوري الترقي النهائي.

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يذكر أن بيليتش درب منتخب كرواتيا بين 2006 و2012، حيث قادهم إلى ربع نهائي يورو 2008، فيما تولى قيادة وست هام يونايتد في إنجلترا، حيث حقق معه المركز السابع في موسمه الأول.

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