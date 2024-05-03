مدرب جيرونا بعد الفوز برباعية في الذهاب: برشلونة المرشح الأكثر حظًا!

مدرب جيرونا يرجح كفة برشلونة في المباراة المنتظرة...

كشف ميجيل سانشيز، المدير الفني لنادي جيرونا، أن فريق برشلونة، هو الأكثر حظًا للفوز في مباراة الفريق المرتقبة في الدوري الإسباني

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا، على جيرونا مساء غد السبت على ملعب مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وقال ميجيل في تصريحات قبل اللقاء: "برشلونة، هو الأكثر حظًا للفوز بالمباراة، سيتعين علينا أن نقدم مستوى رائع لنكون قادرين على تقليل الفرق بيننا وبينهم، لديهم قدرة على الاستحواذ على الكرة وجعل المنافس في مناطقه الدفاعية لفترة طويلة".

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وأضاف: "إنهم الفريق الذي قام بأكثر عدد من التمريرات في الدوري مع ريال مدريد، فريقهم جيد في التحولات ستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا نلعب على أرضنا مع جماهيرنا، نريد أن نقدم لهم مباراة رائعة أنا على يقين أننا سنقدم 200% من مستوانا وهي الطريقة الوحيدة للفوز".

وكان جيرونا، قد حسم مباراة الدور الأول لصالحه، بأربعة اهداف مقابل هدفين على ملعب مونتجويك.

جدير بالذكر أن برشلونة يأتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.