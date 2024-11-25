مدرب بريست: هكذا سنلحق الضرر ببرشلونة.. غياب يامال يؤثر عليهم ولكن..

خطة من بريست لإلحاق الضرر ببرشلونة...

شدد إيريك روي، المدير الفني لنادي بريست الفرنسي، أنه فريقه يعلم جيدًا كيف يلحق الضرر ببرشلونة، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بريست، ضيفًا على برشلونة، مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك.

وقال روي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مثل تلك المباريات لا يتم حسمها على الورق، بل في الملعب سنحن سنواجه أحد الفرق الكبيرة في أوروبا، ومن أفضل الأندية منذ بداية الموسم".

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وتابع: "نعلم كيف نلحق الضرر ببرشلونة، لقد تابعنا مباراتي ريال سوسييداد، وسيلتا فيجو، سنلعب ضد الفريق الكتالوني الجريح".

وعن غياب لامين يامال، عن صفوف برشلونة، للإصابة قال مدرب الفريق الفرنسي: "صحيح أن برشلونة، لم يفز منذ إصابة هذا العبقري الصغير، لكن مثلا هناك رافينيا، أنا أحب أسلوبه في اللعب هو قائد الفريق ومن أخطر اللاعبين، كما يتواجد بيدري، ليفاندوفسكي، داني أولمو، أتمنى أن يقدم فريقنا مباراة دفاعية جيدة".

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز السادس في ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد تسع نقاط، بينما يأتي بريست في المركز الرابع وفي جعبته 10 نقاط.