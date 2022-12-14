مدرب إيطاليا يترك وظيفته من أجل محاربة السرطان

الرحيل عن المنتخب الإيطالي سيكون مؤقتًا

قرر المدرب جانلوكا فيالي ترك وظيفته في الجهاز الفني مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم من أجل التركيز على عملية الشفاء من مرض السرطان.

فيالي هو المدرب المساعد لروبرتو مانشيني، وأحد الأسماء الهامة التي اعتمد عليها المدرب الإيطالي في رحلة الحصول على بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان جانلوكا قد تعرض إلى إصابة بسرطان البنكرياس عام 2017، قبل أن يكشف عن حصوله على شفاء كلي في شهر نوفمبر من العام التالي.

لكن بعد أن قيل له في عام 2021 أن السرطان قد عاد، أكد فيالي أنه سيتنحى مؤقتًا عن دوره في الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي لأسباب صحية.

وفي تصريحات نقلتها صحية "دايلي ميل"، قال فيالي: "في نهاية المفاوضات الطويلة والصعبة مع فريقي الرائع من أطباء الأورام، قررت أن أعلق التزاماتي المهنية الحالية والمستقبلية، وآمل أن يكون التعليق مؤقتًا".

واختتم: "الهدف هو استخدام كل الطاقات النفسية والجسدية لمساعدة جسدي على التغلب على هذه المرحلة من المرض، حتى أتمكن في أقرب وقت ممكن من مواجهة مغامرات جديدة ومشاركتها معكم جميعًا".