مدرب إسبانيا: لاعب برشلونة يذكرني بميسي ويلعب كأن عمره 25 عامًا

مدرب إسبانيا يتغنى بلاعب برشلونة...

أشاد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بقدرات لامين يامال لاعب برشلونة، مشيرًا إلى أن اللاعب الشاب يذكره بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وتحدث دي لافوينتي في تصريحات لصحيفة " لا فانجارديا"، عن لامين يامال وقال: "هناك لاعبون مميزون مثله لديهم شيء مختلف وهم في سن الـ 16 عامًا، وأنت تعلم أنهم مستعدون للقيام بأشياء لا يصل إليها الآخرين إلا وهم 24 أو 25 عامًا، وإذ لعب في بطولة اليورو، سيشارك لأنه يستحق ويمتلك الموهبة

وتابع: "يأتي في بالي أنه مثل ميسي، سيكون من الخطأ الضغط عليه، سيحتاج إلى الدعم لأنه يمر بأوقات عصيبة، لأن من يمدحه سيكون أول من ينتقده، لازال في مرحلة التطور والتعلم".

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وأضاف: "يجب أن نكون حذرين، ولكن علينا أن نكون متطلبين فلا يوجد الكثير من اللاعبين لديهم تلك الإمكانيات، علينا أن نطلب منهم وفقًا لمستوى نضجهم".

ويستعد المنتخب الإسباني، للمشاركة في بطولة يورو 2024، والذي يشارك فيها بالمجموعة الثانية رفقة كل من إيطاليا، كرواتيا، بالإضافة إلى منتخب ألبانيا.