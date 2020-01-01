مدرب الهلال يكشف سبب عدم التدريب في أوروبا

غير متحمس للعودة إلى تدريب أحد الفريق الأوروبية

كشف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي سبب التواجد حاليًا على رأس الجهاز الفني بنادي سعودي وعدم التواجد في القارة الأوروبية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "gsp.ro" الرومانية أكد رازفان على إنه غير متحمس للعودة إلى تدريب أحد الفريق الأوروبية في الوقت الحالي.

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وأضاف صاحب إنجاز دوري أبطال آسيا مع الهلال : "بالنسبة لنا كرومانيين من الصعب جدًا تدريب فرق كبرى في القارة الأوروبية".

وأكمل : "على سبيل المثال التجربة البرتغالية ناجحة جدًا، لأنهم هناك من يدعمهم وهو منظمون بشكل جيد، ولديهم استراتيجية واضحة مع أنديتهم في الدوري البرتغالي ويقومون بالكثير من الأعمال، مما ساهم في نجاحهم على الصعيد الأوروبي".

وواصل رازفان : "على الجانب الأخر، فالمدربين الصرب والكروات يمتلكون علاقات جيدة في القارة الأوروبية وهو ما يُساهم في التكيف بشكل سريع مع الأجواء.

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وأخيرًا، أكد لوشيسكو على رفضه التواجد في أوروبا رفقة فرق في وسط الترتيب، من أجل إثبات تواجده في القارة العجوز فقط.