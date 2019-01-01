مدرب الهلال يستقر على طريقة وتشكيل مباراة الاتحاد

الهلال يلتقي غداً الخميس أمام الاتحاد في مباراة قمة الجولة الــ21

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي، استقرار المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق على التشكيل والطريقة التي سيواجه بها نادي الاتحاد.

الهلال يلتقي غداً الخميس أمام الاتحاد في مباراة قمة الجولة الــ21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أوضحت التقارير أن زوران سيعتمد على الثلاثي سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو وعبد الملك الخيبري، في مواجهة الهلال.

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إليكم مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، ومباراة نارية تجمع الاتحاد والهلال👌 pic.twitter.com/sYEG37JE6O — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 19, 2019

الهلال يُعاني من غيابات كثيرة قبل مباراة الكلاسيكو، حيث يغيب عبد الله عطيف وسلمان الفرج ونواف العابد بالإضافة إلى تعرض الثنائي ناصر الدوسري وكارلوس إدواردو للإيقاف.

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ومن المنتظر أن يمثل الفريق علي الحبسي وألبرتو بوتيا وديجينك ومحمد البريك وياسر الشهراني وعبد الملك الخيبري ومحمد كنو وسالم الدوسري وأندري كاريلو وسيباستيان جيوفينكو وغوميز.