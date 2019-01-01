مدرب الهلال السابق مديرًا فنيًا لفلامنجو

وقع عقدًا لموسم واحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن فلامنجو البرازيلي تعاقده مع جورج جيسوس لقيادته فنيًا لموسم واحد.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر توصل الرئيس رودولفو لانديف لاتفاق مع جيسوس لتدريب فلامنجو لموسم واحد.

وأضاف أن المدرب البرتغالي سيصل للبرازيل منتصف يونيو القادم لتوقيع عقده مع فلامنجو.

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يُذكر أن خيسوس سبق وأشرف على تدريب الهلال السعودي الصيف الماضي، ورغم نتائجه الجيدة مع الفريق بداية الموسم الجاري إلا أن النادي أقاله في نهاية يناير الماضي بعد الخلاف حول تجديد العقد.

وقد عين الهلال زوران ماميتش خلفًا له، والذي لم يُحقق النتائج المطلوبة وتراجع الفريق تحت قيادته للمركز الرابع في الدوري السعودي، قبل أن يُقيله ويستعير شاموسكا من الفيصلي السعودي ليختم به الموسم.