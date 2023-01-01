مدرب النصر عن ضم رونالدو: حاولت إحضار ميسي من الدوحة!

مدرب النصر رغب في التعاقد مع ميسي

أكد رودي جارسيا، مدرب النصر السعودي، في تصريحات سابقة تفضيله التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، حينما سُئل عن كريستيانو رونالدو.

النصر أعلن عن تعاقده مع نجم البرتغال كريستيانو رونالدو بعقد يمتد لموسمين ونصف، في سوق الانتقالات الشتوية.

فعند سؤال جارسيا في مؤتمر صحفي قبل تعاقد النادي السعودي مع رونالدو عن إمكانية لعب الدون بقائمته رد مازحًا:" لقد حاولت إحضار ميسي مباشرة من الدوحة".

وقد لا تعجب هذه المزحة كريستيانو رونالدو الذي وصل بالفعل إلى نادي النصر.

ويعد التعاقد مع رونالدو بالنسبة للنصر من أكبر انجازات الفريق السعودي، حيث نشر النادي تعليقًا على اعلان الصفقة:" "هذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، بل سيلهم دورينا وأمتنا والأجيال القادمة، الفتيان والفتيات ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم".

جدير بالذكر أنّ كريستيانو قد يظهر للمرة الأولى مع النصر في مباراة الشباب بدوري روشن.