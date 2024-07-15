"اصمت أيها الـ***".. كاراجر يعتدي لفظيًا على مشجع بسبب ساوثجيت!

نجم إنجلترا السابق ينفجر غضبًا

دخل جيمي كاراجر، نجم إنجلترا السابق في مشادة مع أحد متابعيه على منصة "X" بعد مواجهة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024.

وخسرت إنجلترا نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي، بعد السقوط أمام إسبانيا (2-1) مساء أمس الأحد على ملعب برلين الأولمبي في ألمانيا.

وقال كاراجر في تغريدة عقب المباراة: "سفين إريكسون لعب 442، وفابيو كابيلو كان صارمًا للغاية، وجاريث دفاعي جدًا! من المضحك أن الأمر دائمًا على المدرب أليس كذلك؟! الحقيقة أن لاعبينا الكبار لم يحضروا هذه البطولة، وبطولات أخرى تعود لسنوات مضت".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رد عليه صاحب حساب " TheEuropeanLad"، الذي يحظى بمليون متابع على "إكس": "لويس دي لا فوينتي لديه فريق أسوأ بكثير، لكنه يسمح لفريقه بلعب الكرة طوال المباراة، بينما بالكاد يمكن لساوثجيت أن يجعل فريقه ممتعًا أكثر من 5 دقائق.. لماذا يدافع النقاد الإنجليز عن هذا المدرب السيئ".

فعلق كاراجر على تغريدة متابعه، قائلًا: "كرة القدم العالمية ليست مليئة بالمدربين الكبار، بل يتعلق الأمر باللاعبين، لاعبونا تجمدوا في الشوط الأول ولم يطلبوا الكرة، ما اضطر الحارس للتمرير الطويل".

لم يستسلم المتابع، وعلق مجددًا: "هل شاهدت نهائي كوبا أمريكا جيمي؟ فريق آخر أسوأ 20 مرة من إنجلترا، ويلعب كرة قدم أفضل 20 مرة، لكن من المؤكد أن هذا ليس خطأ ساوثجيت".

انفجر كاراجر غضبًا بعد ذلك واعتدى لفظيًا على المشجع، بقوله: "اصمت أيها الـ***، وتوقف عن مطالبتي بجعل لاعبي كرة القدم الآخرين يتابعونك".