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مدرب الفتح الرباطي: حتى الآن لم نضمن البقاء بالدوري المغربي

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Goal.com - By mahmoud maher
وليد الركراكي يتحدث عن فوز فريقه على حسنية أغادير
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد وليد الركراكي، مدرب فريق الفتح الرباطي المغربي، على أن لاعبي فريقه عاشوا فترة صعبة، بعد سلسلة النتائج السلبية الفترة الماضية.

الفتح الرباطي أنهى سلسلة النتائج السلبية، بالفوز على حسنية أغادير المغربي، بهدفين دون رد، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

الركراكي قال خلال تصريحات صحفية: "قبل مباراة أغادير، طلبت من لاعبي فريقي، التركيز وعدم الانشغال بالانتقادات التي تطالهم".

مدرب الفتح الرباطي تابع: "كنت أعرف جيدًا بأن الفوز على حسنية أغادير مهم للغاية، من أجل استعادة التوازن والتخلص من الضغط".

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واختتم وليد الركراكي تصريحاته قائلًا: "حتى الآن لا نضمن البقاء في دوري المحترفين، علينا التركيز في باقي المباريات".

الفتح الرباطي يحتل المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري المغربي، برصيد 29 نقطة.

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