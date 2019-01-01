مدرب الفتح الرباطي: حتى الآن لم نضمن البقاء بالدوري المغربي

وليد الركراكي يتحدث عن فوز فريقه على حسنية أغادير

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد وليد الركراكي، مدرب فريق الفتح الرباطي المغربي، على أن لاعبي فريقه عاشوا فترة صعبة، بعد سلسلة النتائج السلبية الفترة الماضية.

الفتح الرباطي أنهى سلسلة النتائج السلبية، بالفوز على حسنية أغادير المغربي، بهدفين دون رد، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

الركراكي قال خلال تصريحات صحفية: "قبل مباراة أغادير، طلبت من لاعبي فريقي، التركيز وعدم الانشغال بالانتقادات التي تطالهم".

زوران: إعدادنا لهذه المباراة مختلف كليًا، عن مواجهة #الاستقلال الماضية والتي لم نوفق فيها.🗣️ pic.twitter.com/Q6vSFv1SkP — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 22, 2019

مدرب الفتح الرباطي تابع: "كنت أعرف جيدًا بأن الفوز على حسنية أغادير مهم للغاية، من أجل استعادة التوازن والتخلص من الضغط".

واختتم وليد الركراكي تصريحاته قائلًا: "حتى الآن لا نضمن البقاء في دوري المحترفين، علينا التركيز في باقي المباريات".

الفتح الرباطي يحتل المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري المغربي، برصيد 29 نقطة.