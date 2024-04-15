مدرب العين يتوعد الهلال .. ويؤكد: نحترم إنجاز كتيبة جيسوس ولكن!

تصريحات مدرب العين قبل قمة الهلال الآسيوية..

توعد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، منافسه الهلال السعودي بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، قبل القمة الآسيوية المرتقبة، مساء غدٍ الثلاثاء.

العين يستضيف على أرضه ووسط جماهيره، في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، الفريق الأول لكرة بنادي الهلال، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

كريسبو أكد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، مساء اليوم الإثنين، على قدرة فريقه في "التغلب" على الزعيم الهلالي، وحجز بطاقة التأهل للنهائي الآسيوي.

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وقال المدير الفني الأرجنتيني: "فخورون بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. نعرف منافسنا جيدًا، ونثق في قدرتنا على تحقيق أهدافنا".

وشدد على أن نادي العين، وصل إلى هذه المرحلة من البطولة الآسيوية بـ"الواقعية" وليس الصدفة؛ حيث أن الفريق واللاعبين، لديهم أهداف واضحة سيعملون على تحقيقها.

وحذر هيرنان كريسبو، نادي الهلال من أن العين فريق قوي؛ قائلًا: "نحترم طموحات الزعيم، الذي حقق إنجازًا كبيرًا بعدم التعرض لأي هزيمة منذ فترة طويلة؛ ولكننا نثق في قدراتنا".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، وصل إلى نصف نهائي أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد تخطي عقبة النصر السعودي، في دور الـ8.