مدرب العهد: سنعاني من الطقس ونسعى للتتويج باللقب

مدرب العهد يتحدث عن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

أكد باسم مرمر، المدير الفني لفريق العهد اللبناني، على أن فريقه جاهز لتحقيق الفوز على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي، في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

مرمر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نسعى للعودة إلى لبنان بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، وإسعاد الجماهير المتعطشة لتحقيق هذا الإنجاز".

مدرب العهد تابع: "الفريقان سيعانيان من الطقس، لأنه مختلف تمامًا عن لبنان، ولذلك حضرنا إلى ماليزيا مبكرًا، للتأقلم مع المناخ".

الأكثر تتويجًا وسيطرة - إنجازات العرب في كأس الاتحاد الآسيوي

وواصل: "المنافس منظم للغاية، وجمعت عنه أكبر عدد من المعلومات، على الرغم من عدم توفر خدمة الإنترنت في كوريا الشمالية، وهو ما صعب مهمتي في مشاهدة عدد من المباريات له".

واختتم مدرب العهد تصريحاته قائلًا: "بعد مواجهة الجزيرة، تخطينا حواجز كثيرة، ولدينا رغبة كبيرة في ظل الوضع الحالي لتحقيق اللقب وإهداءه إلى الشعب".

العهد سيواجه فريق 25 أبريل، مساء غدٍ الإثنين، في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، في ماليزيا.