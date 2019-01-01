مدرب الظفرة يخشى من "شبح" نهائي كأس الرئيس أمام النصر

الظفرة سيواجه شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخشى فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة الإماراتي من تأثر لاعبي فريقه بنهائي كأس رئيس الدولة خلال مواجهة النصر في دوري الخليج العربي.

ويلعب الظفرة ضد النصر مساء اليوم ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي، قبل أن يخوض يوم الإثنين 29 أبريل المقبل مواجهة نهائي الكأس المهمة ضد شباب الأهلي.

وقال المدرب الصربي أن مواجهة النصر تأتي في وقت غير مناسب أبدًا لفريقه المشغول بالمباراة النهائية، كما توقع مباراة صعبة وتأثر تركيز لاعبيه بالتفكير في مواجهة شباب الأهلي.

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مضيفًا "المباراة تأتي في موعد قريب من استعداداتنا لمباراة نهائي الكأس، لذا نخشى من تفكير اللاعبين بالمباراة النهائية".

أضاف "سيغيب عن المباراة دييجو ريجانتو للإصابة ونيكولاس ميليسي للإيقاف، وقد نستعيد بخدمات المدافع إبراهيم سعيد".

يُذكر أن الظفرة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة الإماراتية برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد النصر تاسعًا بفارق نقطة واحدة، ولذا تُمثل المباراة مواجهة مباشرة لتحسين مركز الفريقين في الجدول.