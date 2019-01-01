مدرب الشارقة يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة الوحدة

الشارقة يحتاج إلى الفوز في المباراتين القادمتين من أجل الحصول على لقب الدوري رسمياً

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة، رسالة إلى جمهور الفريق، قبل المباراة الهامة للفريق أمام الوحدة.

ويستضيف الشارقة نظيره الوحدة، مساء الأربعاء على ملعب نادي الشارقة، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.

وقال العنبري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "الوحدة يقدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة، يجب أن يكون التركيز عالي واتمنى أن نوفق في الخروج بنتيجة إيجابية".

وواصل: "على الرغم من الغيابات لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين جميعهم، الوصول للقمة لم يكن سهل وما تبقى من الدوري أصعب ونجتهد جميعا من أجل النهاية السعيدة".

وتابع: "فترة الإعداد قصيرة ونُعِد اللاعبين للمباراة والذين سبق أن شاركوا معنا، نلعب كمجموعة واحدة ونحتاج لالتفاف الجميع حول الفريق من إدارة وجماهير كون المصلحة واحدة".

هذه الزاوية ستصبح زاويته المفضلة، رُكنه المفضل ورايته الأجمل ⛳️



(📸: IG\premierleague) pic.twitter.com/EQOQhpSfHH — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 13, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "رسالتي للجماهير وجميع المحبين أن يلتفوا حول الفريق ويدعمون اللاعبين في الفترة القادمة، سعيد بتواجد الجماهير في التدريب وهذا ليس بغريب على جماهير الشارقة".

الجدير بالذكر أن الشارقة يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.