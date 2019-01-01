النتائج المباشرة
دوري الخليج العربي

مدرب الشارقة: مباراة عجمان ستكون درساً لنا في الفترة القادمة

التعليقات()
Twitter
الشارقة تعادل سلبياً أمام عجمان في الجولة 19 من الدوري الإماراتي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، أن تعادل فريقه السلبي اليوم، أمام عجمان في إطار مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإماراتي.

وقال العنبري، في تصريحات عقبت اللقاء: "الحمد لله على النتيجة التي أعتبرها إيجابية، عجمان قدم مباراة قوية وكبيرة، الجولات القادمة ستكون صعبة علينا".

وواصل: "أتمنى ان يكون هناك تحسناً في الأداء والنتائج الفترة القادمة، الدوري مازال طويلاً، مباراة اليوم ستكون درساً لنا بأن الدوري لم يحسم حتى الآن".

وأكمل: "فارق الـ 9 نقاط كبير عند الشارع الرياضي، لكن المتخصصين في كرة القدم يعلمون بأنه عدد قليل، مازال هناك 21 نقطة في الملعب".

اختيارات المحررين

وأتم تصريحاته قائلاً: "لم نكن نتمنى وجود إصابات في اللقاء، خسرنا الكثير من التبديلات، الجهاز الفني يتحمل نتيجة المباراة، سنعمل على علاج السلبيات في الفترة القادمة"

الجدير بالذكر ان الشارقة يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن العين صاحب المركز الثاني بـ 38 نقطة.

إغلاق