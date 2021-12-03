مدرب السنغال يرد على كلوب: لا أحترمك، أنت لا شيء بدون الأفارقة!

رد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، على يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بسبب تصريحاته الأخيرة حول بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقلل كلوب من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في تصريحات صحفية أشار فيها إلى أنه يعتبر تلك البطولة "بطولة صغيرة".

ومن المنتظر أن تستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير المقبل، وستضع ليفربول في موقف صعب، بسبب التخلي عن عدد كبير من نجوم الفريق للمشاركة في تلك البطولة، وعلى رأسهم محمد صلاح.

وهاجم المدرب السنغالي، يورجن كلوب في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة وقال: "بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة كبيرة، ويشارك بها نفس عدد المنتخبات التي تشارك في كأس الأمم الأوروبية".

وواصل: "لقد وصل إلى ما هو عليه الآن بسبب اللاعبين الأفارقة، من غيرهم كان يخسر كل النهائيات التي يخوضها حتى جاء محمد صلاح وساديو ماني وأنقذاه وحقق معهم أول بطولة أوروبية كبيرة في تاريخه".

وأضاف: "أنا أحترم ليفربول ولكني لا أحترم يورجن المتعجرف كلوب الذي يقلل من كأس الأمم الإفريقية، من يظن نفسه للحديث عن البطولات الإفريقية بذلك الشكل".

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وأتم تصريحاته قائلًا: "أنا سعيد لأن ساديو ماني، مازال يحتفظ بتواضعه بالرغم من أنه يعمل تحت قيادة رجل متعجرف مثل كلوب".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة وولفرهامبتون، مساء يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.