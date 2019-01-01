مدرب الدحيل: سندفع بالصغار أمام الهلال

المدير الفني لنادي الدحيل لا يريد أن يخسر لاعبيه الكبار أمام الهلال بعد ضمان التأهل

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد روي فاريا، المدير الفني لنادي الدحيل، على أن فريقه سيظهر بتشكيلة مختلفة مدعمة ببعض اللاعبين الصغار، في مواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف الدحيل، نظيره الهلال مساء الإثنين في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال فاريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "بعد مباريات مهمة وكثيرة لعبناها في الفترة الأخيرة، وصلنا لهذه المباراة الاخيرة لنا في دور المجموعات، لن تغير اي شيء في وضعنا في المجموعة ولا وضع الهلال ومهما كانت النتيجة فان الترتيب سيكون كما هو".

وواصل: "لكن نحن من جانبنا علينا ان ننظر لعدد من الاشياء قبل الدخول للملعب منها البطاقات الصفراء والتي تهدد مشاركة لاعبينا في الدور القادم وكذلك الاصابات التي داهمت عدد من اللاعبين، وهذا ما سيجعلنا نمنح الفرصة لعدد من لاعبينا الصغار للظهور في المباراة وخوض تجربة مفيدة بالنسبة لهم".

وتابع: "الفريق نجح في عمل المطلوب منه في هذه المجموعة وتمكن من تحقيق التأهل للدور التالي قبل الجولة الاخيرة وهو امر لم نكن نفكر فيه بل نكون نظن ان الفريق سيحارب حتى مباراته الاخيرة ولكن عزيمة اللاعبين واصرارهم صنع لنا هذا التأهل، وهذا الامر سيجعلنا نخوض المواجهة بصورة جادة من اجل الخروج منها بنتيجة إيجابية".

شاموسكا: مباراة #الدحيل آخر مباراة في الموسم، وسنحاول أن نظهر خلالها بأفضل صورة وننهى الموسم بصورة جيدة.🗣️ pic.twitter.com/uU9HfFPDqo — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 19, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: " الدحيل لن يلعب بالفريق الثاني بل ستكون هناك بعض التبديلات حيث لن نجازف باللاعبين اصحاب البطاقات الصفراء خوفا عليهم من التوقف في الجولة القادم، والان لاعبونا الصغار يستحقون الظهور في هذه المباراة ولست متخوفا من التشكيلة التي ستخوض المباراة".

وضمن الهلال تصدره لمجموعته في البطولة برصيد 12 نقطة، بينما يحل الدحيل ثانياً برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث استقلال طهران بخمس نقاط، ويتذيل العين المجموعة بنقطتين.