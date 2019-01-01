مدرب الحدود: متمسكون بلعب مباراة الزمالك أولاً ثم بيراميدز

إدارة حرس الحدود ترفض جدول آخر جولتين ببطولة الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الخدود، اعتراضه على قرار لجنة المسابقات، بتحديد موعد مباراة فريقه أمام الزمالك.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولات الأخيرة من بطولة الدوري.

وقال العشري في تصريحات إذاعية: "الاعتراض رسمي من الإدارة والجهاز الفني، نريد الالتزام بجدول الدوري، بمواجهة الزمالك أولاً، ثم بيراميدز وليس العكس".

وتابع: "الالتزام بالمواعيد الطبيعية، سيضمن الحيادية، حيث أن باقي الفرق التي تنافس على الهبوط تلعب في نفس التوقيت".

وواصل: "مصمم على لعب مباراة الزمالك أولًا، كل الفرق تمسكت بجدول الدوري، لقد تواصل مع إدارة النادي وبدورهم يتواصلوا مع اتحاد الكرة".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "يجب توفير مبدأ تكافؤ الفرص في آخر جولتين، هذا مجهود سنة كاملة مهدد بالضياع، لابد أن يضمن اتحاد الكرة حق جميع الفرق".

الجدير بالذكر أن الحدود يحتل المركز الخامس قبل، برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بتروجيت صاحب المركز الخامس عشر.