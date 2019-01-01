مدرب الجزيرة: فقدنا الامل في الدوري وهدفنا المقعد الآسيوي

الجزيرة يحتل المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي وبفارق 12 نقطة عن المتصدر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد داميان هيرتوج، المدير الفني لنادي الجزيرة ضياع فرصة المنافسة على لقب الدوري الإماراتي، من فريقه، وذلك بعد الخسارة الأخيرة من الشارقة.

وخسر الجزيرة من الشارقة، بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية من الدوري الإماراتي، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع.

ويستعد الجزيرة، لمواجهة العين صاحب المركز الثاني من الدوري، يوم غداً الأربعاء في ثاني مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

هذا السؤال سيثير الجدل بعض الشيء 😂



من هو أفضل مُروّض للكرة في التاريخ؟ ⚽️



أي من هو أفضل لاعب بإمكانه استقبال الكرة مهما كانت حالة التمريرة المُرسلة له .. هل هو زيزو، مارسيلو، رونالدينيو أم لاعب آخر؟ 👀 pic.twitter.com/OaDE1s8iuU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

وقال هيرتوج في المؤتمر الصحفي للقاء: "تفكيرنا الآن حول الفوز بمقعد آسيوي، بعد ضياع فرصة المنافسة على لقب الدوري، عقب الخسارة الأخيرة".

وواصل: "خسرنا من الشارقة بسبب الأخطاء الغريبة التي ارتكباناها، علينا تلافى حدوثها أمام العين، لن الزعيم يرغب في الحفاظ على حظوظه في المنافسة".