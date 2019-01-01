مدرب الجزيرة: الخوف والإرهاق تسببا بالتعادل أمام السلط

الجزيرة تراجع للمركز الثاني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

برر شهاب الليلي المدير الفني للجزيرة سقوط الفريق في فخ التعادل السلبي مع السلط في الجولة الـ18 للدوري الأردني بخوف اللاعبين من ملاحقة الفيصلي لهم، وكذلك للإرهاق الذي أصابهم من ضغط المباريات.

وتراجع الجزيرة للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي الذي تقدم بالصدارة مستفيدًا من فوزه الساحق على شباب الأردن 4-0 وتعادل الجزيرة مع السلط.

وقد تحدث المدرب التونسي قائلًا بعد المباراة "لم نوفق اليوم. عانينا من الأرهاق، إذ تلك هي المباراة الثالثة لنا خلال أسبوع واحد".

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واصل مفسرًا الخسارة "عانى اللاعبون أيضًا من الارتباك خشية التعثر، وكذلك لم نستغل الفرص التي سنحت لنا".

"مباراة مهمة مثل تلك كان يجب أن نستغل كل شبه فرصة بها، ومع هذا ورغم أسلوب الدفاع المكثف الذي خاض به السلط المباراة سنحت لنا فرص مباشرة ولم نستثمرها".

أضاف "مازالت فرصنا قائمة في الفوز بالدوري، تراجعنا للمركز الثاني وتخلفنا بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي، لكن تنتظرنا مواجهات مع منافسينا المباشرين وهو ما يعني أننا لم نفقد الفرصة بعد".

أتم الليلي مؤكدًا أنهم سيسعود لتصحيح الأوضاع في الفترة القادمة وتقديم الأفضل عبر البحث عن حلول أكثر فاعلية.