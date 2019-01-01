مدرب الجزيرة الأردني: هدفنا الفوز على الاتحاد السوري

هل يحقق الجزيرة الأردني الفوز؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد شهاب الليلي المدير الفني لفريق الجزيرة الأردني، على أن فريقه يحترم الاتحاد السوري، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما بكأس الاتحاد الآسيوي.

الليلي قال خلال المؤتمر الصحفي: "الاتحاد السوري فريق كبير وقوي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، ويجب احترام المنافس".

مدرب الجزيرة تابع: "نمتلك لاعبين يتمتعون بالخبرة بعد المشاركة في النسخة الماضية من البطولة الآسيوية، ويجب التركيز على اللعب الجماعي".

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

المدرب التونسي واصل: "اللعب في البطولات الآسيوية يختلف دائمًا عن البطولات المحلية، ويجب على اللاعبين تحقيق الفوز لأنه هدفنا الأول والأخير".

واختتم شهاب الليلي تصريحاته قائلًا: "هدفنا هو التأهل عن المجموعة، ونسير في البطولة بشكل جيد".

الجزيرة سيستضيف الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد عمان، بالجولة الثالثة ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.