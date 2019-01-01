مدرب البنزرتي: الثقة بالنفس مفتاح التتويج بكأس السوبر التونسي

هل يتوج البنزرتي بكأس السوبر التونسي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد منتصر الوحيشي، المدير الفني لفريق البنزرتي، على أن فريقه أصبح جاهزًا لمواجهة الترجي في كأس السوبر التونسي.

الوحيشي قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مهمتنا أمام الترجي لن تكون سهلة، ونحن عاقدين العزم على تحقيق اللقب".

مدرب البنزرتي تابع: "جئنا إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل المنافسة بقوة على اللقب، ولا يمكن أن نستسلم في اللقاء".

وعن تأثر الترجي بخسارة لقب كأس السوبر الإفريقي، قال الوحيشي: "قد يكون تأثيرًا سلبيًا، وقد يكون إيجابيًا، ولكن هذا الأمر لا يعنينا، الأهم هو الاستعداد للمباراة".

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

منتصر الوحيشي أردف: "الضغط الذي يعاني منه الترجي، قد يكون أمر إيجابي بالنسبة لنا، والثة بالنفس هي مفتاح النجاح في أي مباراة".

واختتم مدرب البنزرتي تصريحاته قائلًا: "استعدينا للمباراة بشكل جيد بجميع السيناريوهات، وقد يتم حسم اللقب في الوقت الأصلي، وممكن اللجوء إلى ركلات الترجيح".

ويواجه البنزرتي نظيره الترجي مساء اليوم الأثنين، في كأس السوبر التونسي، في ملعب الدحيل في قطر.