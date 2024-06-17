مدرب البرتغال يدافع عن نفسه: رونالدو ليس هنا سبب اسمه!

روبرتو مارتينيز ادعى البعض أنه يجامل رونالدو!

دافع روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي عن نفسه ضد الاتهامات التي تلقاها حول استدعاء كريستيانو رونالدو لمباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ريكورد"، وأكد خلالها أن جميع الأسماء المتواجدة في قائمة فريقه يستحقون التواجد.

وقال مارتينيز: "رونالدو هنا بسبب ما قدمه من مستويات، لا أحد يتواجد هنا بسبب اسمه فقط".

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وأضاف: "لقد لعب مباريات رائعة مع النصر وسجل تسعة أهداف لنا في التصفيات، ويقدم ما لا يقدمه غيره، والأرقام خير دليل".

جدير بالذكر أن رونالدو على وشك لعب البطولة السادسة له في كأس الأمم الأوروبية عندما يلعب المنتخب البرتغالي أمام نظيره التشيك.