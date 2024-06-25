الجناح البرازيلي لم يمر بأفضل أيامه في افتتاحية كوبا أمريكا

تحدث دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل عن العديد من الأشياء المتعلقة بمباراة السيليساو ضد كوستاريكا في افتتاح مباريات المنتخب البرازيلي ببطولة كوبا أمريكا 2024.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، نتيجة لم يكن يتوقعها رفاق فينيسيوس جونيور ومشجعو منتخب السيليساو.

لكن لقطة استبدال فينيسيوس نفسه في الدقيقة 71 من عمر المباراة أثارت الكثير من الجدل، ودفعت المدرب إلى الرد صراحة عليها.

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وقال جونيور للصحفيين عقب المباراة: "وضعنا فينيسيوس في العمق، ولم نكن ناجحين في هذا الأمر".

وأردف: "الأمر كان مختلفًا في أوقات سابقة، حاولنا أن نجد حلًا من أجل المنتخب، وأن نقوم ببعض التغيير".

وكان مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد منح فينيسيوس جونيور دورًا محوريًا في قلب هجوم الملكي خلال فترات عديدة من الموسم المنصرم، وبرهن البرازيلي على نجاح كبير انتهى بتتويج ريال مدريد بالثنائية (الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا).