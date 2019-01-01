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الدوري المصري الممتاز

مدرب الإسماعيلي: الزمالك لديه فريقاً قوياً ولا يتأثر بأي غيابات

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المدير الفني للدراويش يثني على الفارس الأبيض
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

يعتقد سيدومير يانيفسكي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن فريق الزمالك قوي ولا يتأثر بأي غيابات، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم.

وحقق الزالك فوزاً هاماً على حساب الإسماعيلي بهدفين دون، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 10 من بطولة الدوري المصري.

وقال يانيفسكي في المؤتمر الصحفي للقاء: "لقد درست الزمالك بشكل جيد ولكننا لم نتمكن من التسجيل في شباكه، لقد كان في مقدورنا التسجيل قبل هدف الزمالك الأول ولكن هذا لم يحدث".

وتابع: "الزمالك لديه فريقاً قوياً للغاية، ولا يتأثر بغياب ساسي أو أي لاعب، احتياطي الفريق أيضاً به العديد من الأسماء القوية التي تصنع الفارق".

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الجدير بالذكر ان الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي يواجه بيراميدز.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 37 في المركز السابع من جدول الدوري.

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