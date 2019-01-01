مدرب الإسماعيلي: الزمالك لديه فريقاً قوياً ولا يتأثر بأي غيابات

المدير الفني للدراويش يثني على الفارس الأبيض

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد سيدومير يانيفسكي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن فريق الزمالك قوي ولا يتأثر بأي غيابات، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم.

وحقق الزالك فوزاً هاماً على حساب الإسماعيلي بهدفين دون، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 10 من بطولة الدوري المصري.

وقال يانيفسكي في المؤتمر الصحفي للقاء: "لقد درست الزمالك بشكل جيد ولكننا لم نتمكن من التسجيل في شباكه، لقد كان في مقدورنا التسجيل قبل هدف الزمالك الأول ولكن هذا لم يحدث".

وتابع: "الزمالك لديه فريقاً قوياً للغاية، ولا يتأثر بغياب ساسي أو أي لاعب، احتياطي الفريق أيضاً به العديد من الأسماء القوية التي تصنع الفارق".

أول فوز على الإسماعيلي في الدوري منذ 2015 ✔️

استعادة الصدارة ولو مؤقتًا ✔️

دفعة معنوية لـ اللاعبين في ظل غياب نجم الفريق الأول ✔️



ليلة بيضاء بخطين حُمر مثالية 👌



الضغط الآن ينتقل للمعسكر الأحمر 🔴 pic.twitter.com/rjnUOrmTW3 — جول مصر (@goaleg) April 18, 2019

الجدير بالذكر ان الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي يواجه بيراميدز.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 37 في المركز السابع من جدول الدوري.