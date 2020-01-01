مدرب الأرجنتين يبدي رأيه في أزمة ميسي مع برشلونة

يحاول تحضيره لقيادة الفريق في تصفيات المونديال

يفكر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في تجهيز ليونيل ميسي نجم برشلونة، للمشاركة في تصفيات بطولة كأس العالم قطر 2022.

الصيف الحالي شهد حالة من التوتر بين ميسي وإدارة برشلونة، ورغبته في الرحيل عن النادي، قبل أن يتراجع النجم الأرجنتيني عن قراره.

سكالوني متواجد حالياً في الأرجنتين، لبدء مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وتطرق إلى أزمة ميسي فور وصوله.

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وقال في تصريحات صحفية:"لحسن الحظ أن وضع ميسي تم حله سريعاً، والآن أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".

وأما عن قيام الأندية الأوروبية بالسماح للاعبين بالسفر خلال أزمة كورونا:"أنا على اتصال بالأندية ولم يخبرونا بأي شيء حتى الآن، السلطات وحدها هي من ستحسم هذه القضية، وعلينا انتظار القرار النهائي".

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن ميسي كان العنصر الرئيسي في محادثات سكالوني مع جهازه الفني فور وصوله، حيث يرغب في تجهيزه للاستفادة منه في أقرب وقت ممكن، للتأهل إلى المونديال والمنافسة على البطولة.

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يذكر أن الأرجنتين تلعب يوم 8 أكتوبر ضد الإكوادور في تصفيات المونديال، قبل أن تلاقي بوليفيا يوم 12 من نفس الشهر.